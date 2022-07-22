Ah Nerede, 10. Ev Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin yazdığı, başrollerini Nil Keser ve Oktay Çubuk'un paylaştığı romantik komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Dizi, Orhan Aksoy'un 1975 yapımı Ah Nerede filminin uyarlamasıdır. Ah Nerede 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ah Nerede yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Ah Nerede son bölümde neler oldu?

AH NEREDE 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ah Nerede 3. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Dizinin 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AH NEREDE 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AH NEREDE KONUSU NE?

Bursa'nın önde gelen ailelerinden Hakim ve Seniha Şerbetlioğlu 'nun üniversite okumaları için İstanbul'a gönderdikleri üç oğlu, onların hiç de tahmin etmediği bir hayat yaşar.

Ortanca oğulları Murat hukuk okuması gerekirken hayattaki her şeyi bahse çeviren bir kupon bağımlısıdır. Mühendislik okuduğunu zannettikleri küçük oğulları Ömer ise barlarda çalışan bir müzisyen olmuştur. En büyük oğulları Ferit ise tıp fakültesini ailesinden habersiz yarım bırakmış, babasının parasıyla iflah olmaz bir çapkına dönüşmüştür.

Bütün hayatı kadınlar olan çapkın, yakışıklı ve genç kızların evlilik hayali kurduğu Ferit, kızların ilgisi karşısında şımarık bir çocuk gibi eğlenir ve asla tek biriyle yetinmez. Birbirinden farklı kulvarlardaki üç farklı kızı da sevmiş hepsini de ustalıkla idare etmiştir. Ta ki Zehra ile karşılaşana kadar. Burçak, Nihal, ve Sera aldatıldıklarını fark ettikleri an, bir araya gelip bir intikam planı kurarlar. Ferit onların kalbini nasıl kırdıysa, onlar da Ferit'in kalbini kıracaklardır.

AH NEREDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra ve kızların Ferit'ten alacakları intikam planı devam ederken, Ferit ve Zehra da ailelerin gözüne girmeye çalışırlar. Zehra Seniha'ya, Şerbetlioğlu ailesine uygun bir gelin olduğunu kanıtlamalı, Ferit de Ali'nin güvenini kazanmalıdır.

Bu durum Ferit için olduğu kadar, kızlar için de önemlidir. Çünkü kızların planının devam etmesi, Ferit ve Zehra'nın ailelere karşı oynadıkları aşk oyununun devam etmesine bağlıdır.

Kızlar tarafından kurulan oyundan haberi olmayan Ferit her geçen gün bir tuzağa çekilmektedir. Ancak Ferit'in de kızlara bir sürprizi vardır.

AH NEREDE OYUNCU KADROSU

Zehra (Nil Keser)

Ferit Şerbetlioğlu (Oktay Çubuk)

Hakim Şerbetlioğlu (Tarık Papuççuoğlu)

Seniha Şerbetlioğlu (Ayşe Kökçü)

Perihan (Derya Alabora)

Ali (Ferit Aktuğ)

(Reyhan Asena Keskinci)

Burçak (Merve Nur Bengi)

Huriye (Aycan Koptur)

(Orhan Ekşin)

Murat Şerbetlioğlu (Korhan Herduran)

Seray (Miray Akay)

Ömer Şerbetlioğlu (Batuhan Sert)

(Samet Kaan Kuyucu)

Duygu (Ahsen Türkyılmaz)