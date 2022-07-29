Ah Nerede 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Ah Nerede 4. bölüm fragmanı izle! Ah Nerede yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Ah Nerede yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Ah Nerede dizisinin 4. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ah Nerede konusu nedir? Ah Nerede 4. Fragmanı nasıl izlenir! Ah Nerede oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AH NEREDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Yenilmezler kulübü, Ferit'i üç ay gibi kısa bir zaman diliminde Zehra'ya aşık etme girişimlerine başlar.Kızlar Ferit'i aşık etme yöntemlerini düşünürken Zehra'nın merak ettiği ise;gerçek Ferit'in kim olduğudur.

Ferit ise Zehra'dan bir an önce kurtulmak ister. Zehra arkasına yenilmezler kulübünü alırken Ferit, Seniha ve Perihan'ı alır.Ferit, Seniha ve Perihan'ın arasındaki gerginliği kullanarak oyunu kökten bitirmeye çalışır. Ancak ikilinin bilmediği şey,sırlarının zaten tehlike altında olduğudur.