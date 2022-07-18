Ah Nerede 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Ah Nerede 4. bölüm fragmanı izle! Ah Nerede yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Ah Nerede yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Ah Nerede dizisinin 4. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ah Nerede konusu nedir? Ah Nerede 4. Fragmanı nasıl izlenir! Ah Nerede oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AH NEREDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep'in Civanmert'in evine kahvaltıya gelmesiyle, ikili arasındaki aşk oyunu kontrol edilmesi zor bir hâl alır. Türkan, Zeynep'i tüm mahalleye "gelinim" diye tanıtır. Bu sırada Civanmert'le Zeynep'i başka bir sürpriz beklemektedir. Mahalledeki beklenmedik olaylarla, aşk oyunu Yusuf Abdullah'ın kulağına kadar gidecek olur.

Zeynep, Civanmert ve arkadaşlarının da yardımıyla gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalışır. Ancak bir yandan da aklı Mete'dedir. Suzi ise Olcay'ın kendisini aldattığından şüphelenir. Olayı çözmek için Mete'nin de yapay zekasıyla dahil olduğu bir defileye katılır. Zeynep'in Civanmert'le katıldığı bu gösteride herkesi çok büyük bir şok beklemektedir.