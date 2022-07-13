Ah Nerede 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ah Nerede 3. bölüm fragmanı izle! Ah Nerede yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Ah Nerede yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Ah Nerede dizisinin 3. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ah Nerede konusu nedir? Ah Nerede 3. Fragmanı nasıl izlenir! Ah Nerede oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AH NEREDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Zehra ve kızların Ferit'ten alacakları intikam planı devam ederken, Ferit ve Zehra da ailelerin gözüne girmeye çalışırlar. Zehra Seniha'ya, Şerbetlioğlu ailesine uygun bir gelin olduğunu kanıtlamalı, Ferit de Ali'nin güvenini kazanmalıdır.

Bu durum Ferit için olduğu kadar, kızlar için de önemlidir. Çünkü kızların planının devam etmesi, Ferit ve Zehra'nın ailelere karşı oynadıkları aşk oyununun devam etmesine bağlıdır.

Kızlar tarafından kurulan oyundan haberi olmayan Ferit her geçen gün bir tuzağa çekilmektedir. Ancak Ferit'in de kızlara bir sürprizi vardır.