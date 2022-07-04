Ah Nerede 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Ah Nerede 2. bölüm fragmanı izle! Ah Nerede yeni bölüm fragmanı izle!
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Önemli isimlerin başrollerde olduğu Ah Nerede dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Ah Nerede dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ah Nerede 2. fragmanı yayınlandı mı? Ah Nerede yeni bölüm fragmanı izle! Ah Nerede 2. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Ah Nerede yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Ah Nerede dizisinin 2. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ah Nerede konusu nedir? Ah Nerede 2. Fragmanı nasıl izlenir! Ah Nerede oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
AH NEREDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bursa'lı geleneksel bir ailenin oğlu olan Ferit, kardeşleriyle birlikte İstanbul'da zevk ve sefa içinde yaşar. Üç genç kadını aynı anda idare eden bir kazanova olan Ferit, hayatını mükemmel bir denge üzerine kurmuştur. Ta ki yakalanana kadar…
Genç kadınların intikam almak için Ferit'i babasına ifşa etmesiyle, hayatı alt üst olur. Ferit'in hayatını geri almak için girdiği oyunda, ona yardım edebilecek tek kişi ise Zehra olacaktır.
Zehra ise oyunlardan çok uzak, ayakları yere basan, aklı başında biridir. Yıllar önce kendi hayatı alt üst olmuş, tıp fakültesini bırakmak zorunda kalmış,kendini ailesine adamıştır. Üniversiteden çıkan af ile hayatını geri kazanma şansı yakalar. Hayatları, aileleri ve yolları birbirinden tamamen farklı olan Zehra ve Ferit, çıkarları uğruna yollarını birleştirmeye çalışacaktır.