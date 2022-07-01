Ah Nerede 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Ah Nerede 1. bölüm fragmanı izle! Ah Nerede yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Ah Nerede yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Ah Nerede dizisinin 1. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ah Nerede konusu nedir? Ah Nerede 1. Fragmanı nasıl izlenir! Ah Nerede oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AH NEREDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ah Nerede" Yakında Star'da Başlıyor. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen' in oturduğu, proje tasarımını Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin uyarladığı, hikayesi Orhan Aksoy'a , orjinal film senaryosu Sadık Şendil'e ait, Suavi Doğan ve 10. Ev Yapım imzalı STAR 'ın yeni dizisi "Ah Nerede"nin afişi yayınlandı. Afişteki Renkli Dünya Merak Konusu! Çok yakında Star ekranlarında yayın serüvenine başlayacak olan dizinin afişindeki nostaljik esintiler dikkat çekti. Renkli dünyasıyla yaz sezonuna damgasını vurmaya hazırlanan 'Ah Nerede'nin konusu ise şöyle; Geleneksel bir ailenin üç hayırsız oğlundan biri olan Ferit (Oktay Çubuk), Kazanova'yı kendine şiar edinmiş bir çapkındır. Hayatını babasının parasıyla keyifle yaşar. Ta ki yakalanana kadar… Zehra (Nil Keser) ise Tıp Fakültesini yarım bırakmak zorunda kalmış, bir pastanede garson olarak çalışan, sıradan bir hayatı olan genç bir kadındır. Ta ki okula dönme fırsatı yakalayana kadar… Birbirinden tamamen farklı iki yolu olan Zehra ve Ferit, ortak çıkarları için aynı yolu yürümek zorunda kalır. Ama insan kaderiyle, sıklıkla kaçındığı yolda karşılaşır. Ferit, Zehra ile girdiği oyunda ailesini oyaladığından düşünürken asıl oyunun kendisine oynandığından ise habersizdir.Dizide ekranların genç ve yetenekli oyuncularından Oktay Çubuk ve Nil Keser 'in başrollerini paylaştığı; Derya Alabora, Ayşe Kökçü, Ferit Aktuğ, Korhan Herduran, Aycan Koptur, Asena Keskinci, Batuhan Sert, Miray Akay, Merve Nur Bengi, Ahsen Türkyılmaz, ve Tarık Pabuççuoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alıyor. Büyük merak uyandıran ve çekimleri İstanbul'da devam eden dizi "Ah Nerede", yakında Star 'da.