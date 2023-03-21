Neslihan Atagül'ün başrolünde yer aldığı Netflix dizisi gündemde yer alıyor. Heyecanla beklenen filmin fragmanının yayınlanmasının ardından filmseverler Ah Belinda filminin detaylarını merak etti. Peki, Ah Belinda konusu ne, oyuncuları kim? Ah Belinda ne zaman yayınlanacak?

Aaahh Belinda, Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve başrolünde Müjde Ar'ın oynadığı 1986 yapımı Türk filmi. Filmin senaryosu Barış Pirhasan'a aittir. Günümüzde ise efsane filmin uyarlaması Neslihan Atagül'ün başrollüğü ile Netflix'te yer alacak. Peki, Ah Belinda konusu ne, oyuncuları kim? Ah Belinda ne zaman yayınlanacak?

AH BELİNDA KONUSU NE?

Bir şampuan reklamı çekiminde kendini gizemli bir şekilde bambaşka bir hayatın içinde bulan ünlü oyuncu Dilara, kendi kimliğini geri kazanmak için bu hayatı mükemmel oynamalıdır.

AH BELİNDA OYUNCULARI KİM?

Filmde Neslihan Atagül Doğulu, Serkan Çayoğlu, Necip Memili gibi başarılı isimler yer alıyor.

AH BELİNDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'te yayınlanacak olan Ah Belinda filmi 7 Nisan tarihinde izleyici ile buluşacak.