AĞUSTOS KONSERLERİ 2023: Ağustos ayında hangi konserler var? Bu ay nerede, hangi konser var?
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2023 Ağustos ayı konserleri merakla bekleniyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan konserler, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Bu ay gerçekleşecek konserler arasında Ajda Pekkan, Yıldız Tilbe, Cem Adrian, Sertab Erener, Candan Erçetin ve daha birçok sanatçının performansları yer alıyor. Peki, Ağustos ayında hangi konserler var? Bu ay nerede, hangi konser var?
Ağustos ayında hangi konserler var? Sorusu, ağustos ayı konserlerini merak etmekte olan müzikseverler tarafından araştırılıyor. Müzik dünyasında gerçekleştirilecek olan tüm konserler, dinleyiciler tarafından aktif olarak takip ediliyor ve bu nedenle ağustos ayı konserleri bu ay içerisinde gündemdeki yerini koruyor. Peki, ağustos ayında hangi konserler var? Bu ay nerede, hangi konser var? İşte ağustos ayı konserleri!
AĞUSTOS AYINDA HANGİ KONSERLER VAR?
Ağustos ayın gerçekleştirilecek olan konserler aşağıda yer almaktadır. Etkinlik durumu, yaşanacak olan aksaklıklara göre iptal edilebilir veya ertelenebilir. Bu nedenle etkinlikler için bilet satış sitesi üzerinden direkt olarak bilgi almanız tavsiye edilmektedir. İşte 2023 Ağustos ayı konserleri;
Ajda Pekkan – Harbiye – 9 Ağustos
Yıldız Tilbe -Göktürk Merkez, Kemerburgaz Kent Ormanı - 11 Ağustos
Cem Adrian - Harbiye, Taşkışla - 11 Ağustos
Sertab Erener Konseri - Göktürk Merkez, Kemerburgaz Kent Ormanı - 12 Ağustos
Candan Erçetin - Harbiye, Taşkışla - 12 Ağustos
Melike Şahin Konseri - Harbiye, Taşkışla - 31 Ağustos
Emir Can İğrek Konseri - Harbiye, Taşkışla - 29 Ağustos
Zeynep Bastık Konseri - Göktürk Merkez, Kemerburgaz Kent Ormanı - 18 Ağustos
Gülşen Konseri - ktürk Merkez, Kemerburgaz Kent Ormanı - 19 Ağustos
Yüksek Sadakat Konseri - Turkcell Vadi / İstanbul - 12 Ağustos
Dedublüman - Turkcell Vadi / İstanbul - 13 Ağustos
Reckol & Deha Inc - Jolly Joker Kartal İstMarina - 13 Ağustos
Batuflex & Deha INC Konseri - IF Performance Hall Beşiktaş - 11 Ağustos
Semicenk Konseri - Hayal Kahvesi Aqua Florya - 16 Ağustos