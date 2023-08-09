AĞUSTOS KONSERLERİ 2023: Ağustos ayında hangi konserler var? Bu ay nerede, hangi konser var?

2023 Ağustos ayı konserleri merakla bekleniyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan konserler, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Bu ay gerçekleşecek konserler arasında Ajda Pekkan, Yıldız Tilbe, Cem Adrian, Sertab Erener, Candan Erçetin ve daha birçok sanatçının performansları yer alıyor. Peki, Ağustos ayında hangi konserler var? Bu ay nerede, hangi konser var?

Ağustos ayında hangi konserler var? Sorusu, ağustos ayı konserlerini merak etmekte olan müzikseverler tarafından araştırılıyor. Müzik dünyasında gerçekleştirilecek olan tüm konserler, dinleyiciler tarafından aktif olarak takip ediliyor ve bu nedenle ağustos ayı konserleri bu ay içerisinde gündemdeki yerini koruyor. Peki, ağustos ayında hangi konserler var? Bu ay nerede, hangi konser var? İşte ağustos ayı konserleri!

AĞUSTOS AYINDA HANGİ KONSERLER VAR?

Ağustos ayın gerçekleştirilecek olan konserler aşağıda yer almaktadır. Etkinlik durumu, yaşanacak olan aksaklıklara göre iptal edilebilir veya ertelenebilir. Bu nedenle etkinlikler için bilet satış sitesi üzerinden direkt olarak bilgi almanız tavsiye edilmektedir. İşte 2023 Ağustos ayı konserleri;

Ajda Pekkan – Harbiye – 9 Ağustos

Yıldız Tilbe -Göktürk Merkez, Kemerburgaz Kent Ormanı - 11 Ağustos

Cem Adrian - Harbiye, Taşkışla - 11 Ağustos

Sertab Erener Konseri - Göktürk Merkez, Kemerburgaz Kent Ormanı - 12 Ağustos

Candan Erçetin - Harbiye, Taşkışla - 12 Ağustos

Melike Şahin Konseri - Harbiye, Taşkışla - 31 Ağustos

Emir Can İğrek Konseri - Harbiye, Taşkışla - 29 Ağustos

Zeynep Bastık Konseri - Göktürk Merkez, Kemerburgaz Kent Ormanı - 18 Ağustos

Gülşen Konseri - ktürk Merkez, Kemerburgaz Kent Ormanı - 19 Ağustos

Yüksek Sadakat Konseri - Turkcell Vadi / İstanbul - 12 Ağustos

Dedublüman - Turkcell Vadi / İstanbul - 13 Ağustos

Reckol & Deha Inc - Jolly Joker Kartal İstMarina - 13 Ağustos

Batuflex & Deha INC Konseri - IF Performance Hall Beşiktaş - 11 Ağustos

Semicenk Konseri - Hayal Kahvesi Aqua Florya - 16 Ağustos