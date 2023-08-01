?Kiraya verenin kiracının ödediği bedeli belirli aralıklarla artırmak istemesi normaldir. Zira mevcut ekonomik koşullar ve ülkemizin içinde bulunduğu enflasyon oranları göz önüne alındığında kira bedelinin artırılmadan sabit kalması beklenemeyecektir. Peki, AĞUSTOS KİRA ZAMMI: 2023 Ağustos ayı kira zammı ne kadar? Ağustos kira artış oranı yüzde kaç? İşte detaylar…

Ev sahibinin yapacağı kira artışına ilişkin kanunumuzda bazı sınırlamalar mevcuttur. Taraflar arasında bir anlaşma bulunması durumunda bu anlaşma geçerli olacaktır ancak anlaşma yoksa ve kiraya veren kiralananın bedelini ancak mevcut kira bedelinin yüzde25'i oranında artırabilir. Peki, AĞUSTOS KİRA ZAMMI: 2023 Ağustos ayı kira zammı ne kadar? Ağustos kira artış oranı yüzde kaç? İşte detaylar…

2023 AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Kira zammı, bir konut veya işyerinin belirli aralıklarla, kiracı tarafından belirlenen sözleşme şartlarına göre kira bedelinin artırılmasıdır. Bu artışa kira artış oranı denir. Kiracının ödediği kira bedelinin enflasyon ve güncel ekonomik koşullar dikkate alınarak artırılması doğaldır. Ancak bu kira artışının adil olması önemlidir çünkü kanunlarımızda bu konuda sınırlamalar bulunmaktadır.

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

2023 yılı için TÜİK verileri ile kira artışı hesaplaması yapmak için Kira Artış Oranı Hesaplama aracımızı kullanabilirsiniz. Eğer kira sözleşmesi 11 Haziran 2023 ve 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenileniyorsa, mevcut kira bedelinin yüzde 25'ini aşmayacak şekilde artış yapılabilir. Örneğin, 2000 TL kira ödeniyorsa, yüzde 25 artış yapıldığında yeni kira bedeli 2500 TL olacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak artışlar ise dönemin TÜFE oranına göre hesaplanacaktır.