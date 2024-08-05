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Ağustos kira zam oranı ne? Ağustos ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

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Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? TÜİK'in açıkladığı Temmuz verilerine göre Ağustos ayı kira artış oranları belli oldu. Peki 2024 Ağustos kira zam oranı ne kadar?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu. Bu verilere göre Ağustos ayı kira zam oranları da belli olmuş oldu. Herkesin merak ettiği sorulardan biri, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte Ağustos ayı kira zam oranı ve detayları haberimizde…

AĞUSTOS KİRA ZAM ORANI NE?

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla beraber ağustos ayı kira artış oranı da netleşmiş oldu. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenirken, TÜİK'in açıkladığı veriler sonrası konut kiralarına yapılan zam oranı, kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %65,93

Zam bedeli: 6.593lira

Zamlı kira bedeli: 16.593 lira

Ağustos kira zam oranı ne? Ağustos ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Betül Cirit
Betül Cirit
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