AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI: Ağustos ayı kira zammı yüzde kaç oldu? Ağustos ayı TEFE-TÜFE ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece merak edilmekte olan Ağustos ayı kira zammı yüzde kaç oldu? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Ağustos ayı kira zammı yüzde kaç oldu? Ağustos ayı TEFE-TÜFE ne kadar oldu?

Ağustos ayı kira zammı yüzde kaç oldu? Sorusu, açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamları ile birlikte merak edildi. Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92 artan enflasyon temmuzda yüzde 9,49 yükseliş gösterdi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 47,83'e çıktı. Peki, Ağustos ayı kira zammı yüzde kaç oldu? Ağustos ayı TEFE-TÜFE ne kadar oldu?

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92 artan enflasyon temmuzda yüzde 9,49 yükseliş gösterdi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 47,83'e çıktı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,75 ile ulaştırma oldu.

143 TEMEL BAŞLIKTAN 135'İ ARTTI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %34,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,32 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,08 olarak gerçekleşti.