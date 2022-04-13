Ağustos hangi burç? Ağustos ayı hangi burçtur? Ağustos ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Ağustos arası doğanlar hangi burç? Ağustos burcu

12 tane burç vardır. Burçların tarihleri ise değişkenlik göstermektedir. Bu aylardan özellikle Ağustos ayında doğanların burcu çok merak ediliyor. Ağustos ayında doğanların burçları aynı mı? 21 Ağustos burcu nedir? 20 Ağustos, 21 Ağustos, 22 Ağustos ve 23 Ağustos günü doğanların burcu nedir, farklı mı? Ağustos ayında doğanlar hangi burçtandır? Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve tarihleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

NOT = Bazı burçların tarihleri 1 gün ileri veya geri oynayabiliyor. Fakat genellikle burçların tarihleri yukarıdaki gibidir.

AĞUSTOS AYI HANGİ BURÇTUR?

Ağustos ayında doğanlar Yengeç veya Aslan burcu olabilirler.

Ağustos ayında doğanlar 2 farklı burca sahip olabilirler. 1 Ağustos ve 22 Ağustos tarihleri arasında doğanların burcu Aslan burcudur. 23 Ağustos - 31 Ağustos günü doğanların burcu ise Başak burcudur.

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Buna göre Ağustos ayında doğanlar ya Aslan ya da Başak burcuna ait olabilirler. Eğer Ağustos ayının ilk 22 günü doğduysanız o zaman burcunuz Aslan burcudur. Eğer Ağustos ayının son 8 günü yani 23 Ağustos ve 31 Ağustos tarihleri arasında doğduysanız o zaman da burcunuz Başak olur.

AĞUSTOS AYI DOĞANLARIN BURCU NEDİR? (GÜN GÜN)

Ağustos ayında doğanların burcunu gün gün sizlere aktaralım. Özelliklere günlere göre çok karışıklık olabiliyor. Karışıklığı gidermek adına gün gün açıkça yazmak istiyoruz.

1 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

2 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

3 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

4 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

5 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

6 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

7 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

8 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

9 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

10 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

11 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

12 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

13 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

14 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

15 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

16 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

17 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

18 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

19 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

20 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

21 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

22 Ağustos günü doğanların burcu : Aslan

23 Ağustos günü doğanların burcu : Başak

24 Ağustos günü doğanların burcu : Başak

25 Ağustos günü doğanların burcu : Başak

26 Ağustos günü doğanların burcu : Başak

27 Ağustos günü doğanların burcu : Başak

28 Ağustos günü doğanların burcu : Başak

29 Ağustos günü doğanların burcu : Başak

30 Ağustos günü doğanların burcu : Başak

31 Ağustos günü doğanların burcu : Başak

Aslan burcu

ASLAN BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aslan, (Latince: Leo) zodyakta yer alan bir burç. Aslan takım yıldızının 22 Temmuz-23 Ağustos arasında doğan insanları etkilediğine inanılır. 22 Temmuz ve 23 Ağustos tarihleri arasında doğanların burcu Aslan burcudur.

Zodyak Sembolü : Aslan

Doğum Tarihleri : 22 Temmuz - 23 Ağustos

Takımyıldızı : Leo

Zodyak Elementi : Ateş

Zodyak Dörtlüsü : Sabit

Gezegeni : Güneş

Zararlı Konum : Uranüs

Etkili Gezegeni : Plüton

ASLAN BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta Mars ve Satürn geri hareketine başlayacak Terazi burcunda ve 20 Mayıs'a kadar etki edecek bu geri hareket 3. Evinde geri gidecek.

3. Ev genel olarak yazışma, iletişim, kardeşler, yakın çevre, akrabalar, eğitim ile ilgilidir. Mars'ın gerilemesi demek bu saymış olduğum alanlarda türlü gecikmeler, motivasyonu düşürücü gelişmeler, enerjinizi bu alanlarda yeteri kalitede kullanabilmekte sorunlar çıkartabileceğine işaret etmekte.

Kardeşlerinizle ilişkilerde bu süreçte hele ki onlarla ortaklaşa bir takım işler yürütüyorsanız bazı sıkıntılar devreye girebilir. Elinizde patlayacak, bomba bir proje vardır ama bir türlü bunu bir takım kanallara ikna etmekte veya pazarlamakta zorlanabilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de ki bence bu en önemli olanı, trafikte dikkatli olmanızda yarar var. Trafikte dikkat dağınıklığı sonucu minik kazalar, arabanızın orasını burasını sürekli çizebilirsiniz. Eğer bir web sitesi sahibi iseniz siteniz bu geri gitme döneminde saldırıya maruz kalabilir, çökme tehlikesi geçirebilir, bilgilerinizi yedeklemenizde yarar var.

Bunun yanı sıra yakın çevreniz ile ilişkilerde gerginlikler, hatalı bilgiler, dedikodular yüzünden canınız bir parça sıkılabilir. Satürn'de 22 Temmuz'a kadar geri hareket edecek akrep burcunda. Aile içinde geçmişe ait çözülmemiş konuların tekrar gündeme geleceğine işaret eden Satürn 4. Evinizden geçmekte.

Aile içi ilişkilerin vurgulanacağı bu dönem, ilişkileri yapılandırmak için gerekli sabrı ve zamanı Satürn size sunacaktır yalnız gecikmeler ve engellenmeler ile de karşılaşabilirsiniz. Ev almak, ev satmak gibi işlerde özellikle bürokratik,evraksal gecikmeler yaşanabilir gecikmeler yaşanabilir. Biraz daha kendinize dönük olabilir, içinizdekini dışarıya tam olara yansıtmakta zorlanabilirsiniz.

Özel hayatınıza çeki düzen vermek, hayatınızın gerçek ihtiyaçlarını saptamak için ideal zamanlar. Bir diğer olası etkisi ise; daha önce almayı planladığınızi, kaçırdığınız evi yeniden almak için fırsatınız olabilir.

15 Nisan'da ise Terazi burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir, fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir. Web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir.

Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu tutulma sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir. 29 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. 11. Evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir.

Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

16 Temmuz'da ise bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter burcunuza geçiş yapacak ve tam bir sene boyunca burcunuzda hareket edecek. Size muhteşem haberlerim var fakat önce olası kötülerden bahsetmek istiyorum. Lakin burcunuzu okurken damağınızda hoş bir tat kalsın.

Burcunuzda ilerleyecek olan Jüpiter kilo aldırabilir ve alınan kilolardan kurtulmak pekte kolay olmayabilir. Aşırı inatçı, iyimser, tembel olabilirsiniz.

Şimdi gelelim müjdeli haberlere; yeni başlangıçlar yapmanız için türlü olanaklar ve fırsatlar sağlayacaktır. Bu ikili ilişkiler alanında da size aynı şekilde şanslar sunacaktır. Hayata artık daha iyimser bir pencereden bakmaya başlayabilirsiniz, kazançlarınızda gözle görülür bir artışın yanı sıra, din, felsefe gibi konulara ilgi duymaya başlayabilir, araştırabilir, okuyabilirsiniz. Atacağınız her adımda yardım ve destek bulmanız çok daha kolay olacaktır ve girişimlerinizin büyük birçoğu başarısızlıkla sonuçlanmayacaktır.

Yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmeniz için türlü olanaklarla karşılaşabilirsiniz. Lüksünüze daha da düşkün olabilirsiniz. Bazılarınız toprak ve toprakla ilgili konulara yönelebilirler. Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacaksınız. Olası sağlık problemlerinize daha kolay çözüm bulabileceksiniz. Bol bol seyahat geliyor hayatınıza tek yapmanız gereken harekete geçmek. Bu seyahatler uzak ülkelere olabilir. Kişisel farkındalığınızın artacağı bir süreç.

Kişisel gelişiminize çok daha önem vermeye başlıyorsunuz. 8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 9. Evinizde gerçekleşecek; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır.

Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. 23 ekimde ise akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek.

Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile odaklanacağınız konular beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir.

Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu tutulma sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir.

Başak burcu

BAŞAK BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Başak Latince'si : Virgo olan bir burçtur. Başlangıç tarihi 23 Ağustos, bitiş tarihi 23 Eylül'dür.

Zodyak Sembolü : Başak

Doğum Tarihleri : 23 Ağustos - 23 Eylül

Takımyıldızı : Başak

Zodyak Elementi : Toprak

Zodyak Dörtlüsü : Değişken

Gezegeni : Merkür

Zararlı Konum : Jüpiter

Etkili Gezegeni : Merkür

BAŞAK BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta hem Mars hem de Satürn geri harekete başlayacak. Mars retrosu 20 Mayıs'a kadar sürecek.

Mars haritanızın 2. Evinde geri gidecek, 2. Ev genel olarak maddi kazanımlar, sahip olduğunuz taşınabilir eşyalar, para ile ilişkilidir. Mars'ın gerilemesi demek bu saymış olduğum alanlarda türlü gecikmeler, motivasyonu düşürücü gelişmeler, enerjinizi bu alanlarda yeteri kalitede kullanabilmekte sorunlar çıkartabileceğine işaret etmekte.

Maddi anlamda bu dönem paranın bereketi çok kalmayabilir, para geldiği gibi gider ve cüzdanınızda adeta bir delik vardır, cebinizden parayı gizli bir el sürekli çekiyormuş gibi gelebilir. Bunun yanı sıra size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir. Bir diğer olası etkisi de para ile ilgili konularda zihniniz dağınık olabilir ve doğru adımlar atamayabilirsiniz. Bu dönem hırsızlıklara, hilekarlara karşı dikkatli olmalı, yatırımlar yapmak için pekte ideal bir süreç olmayacaktır.

3 Mart'ta Mars'ın yanı sıra Satürn'de geri hareketine başlayacak. 3. Evinizde geri gidecek olan Satürn; yakın çevre ve kardeşlerinizle yeniden yapılandırmaya başladığınız ilişkileri test etmeye başlayacak, doğru adımlar atıp atmadığınızı öğrenebileceksiniz bu sayede. Özellikle yaşça büyük kişilere kendinizi daha çok ifade etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Eski yarım kalan işlerinizi tamamlamak, üzerinden geçmek için harika zamanlar.

Oturduğunuz apartmanın yönetimsel işleri size kalabilir, kardeşleriniz ile daha çok bir araya gelebilirsiniz. Eski yazıları tasnif etmek, düzeltmek, elden geçirmek, eski hesapları tekrar gözden geçirmek için ideal zamanlar. Daha önce ziyaret ettiğiniz, gittiğiniz yerlere tekrar gidebilirsiniz. Dışa dönük iletişim sergilemektense daha içe dönük olabilir, daha önce yazdıklarınızı çevrenizdekiler ile paylaşırken, paylaşımlarınızda biraz cimri olabilirsiniz.

15 Nisan'da ise Terazi burcunda ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu tutulma sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu tutulma sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır.

Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. 29 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 9. Evinizde gerçekleşecek; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon vb. konular etki altında olacaktır.

Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz.

16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter Aslan burcuna geçiş yapacak ve 1 sene boyunca bu burçta seyahat edecek. 12. Evinize giren Jüpiter; sizleri olası dedikodular, düşmanlara karşı doğal bir koruma çemberine alacaktır.

Ruhsal çalışmalar yapmak, ruhsal çalışmalar yapan kişiler bir araya gelerek onlardan bir şeyler öğrenmenizi sağlayabilir. Kült, mistik, psikolojik konular üzerine daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz.

Jüpiter, hayatınızın çok görünür bir tarafında olmayacak bu yüzden deneyimleriniz fiziksel dünya ile ilişkili olmayacaktır. İçe kapanıp yaratıcı çalışmalar içine girebilirsiniz. Sizler için ruhsal anlamda olgunlaşma ve büyüme süreci başlamış olacak. Hayata daha huzurlu bir pencereden ve çok daha pozitif bakmaya başlayabilirsiniz.

Yalnızlık ihtiyacınız artabilir ama bunu zorunluluk veya depresif olarak değil, hoşunuza gideceğinden dolayı yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hayır ve yardım kuruluşlarında aktif bir çalışma yapabilirsiniz.

8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Başkalarına ait kazançlar, miras, ortaklaşa kazanımlar, çok çaba sarf etmeden elde edilecek olan gelirler, kredi, borç, alacak-verecek ilişkileri, ölüm, kayıplar, burs, sigorta primleri..vb konular bu tutulmanın ana konusu olacaktır.

Bu konularla ilgili bilgi-iletişim hızı artabilir. Tutulma zamanı özellikle boşanma ile ilgili durumlarda nafakaya ilişkin özellikle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır.

Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. 23 Ekim'de ise Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat.

İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir.

Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu tutulma sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir.

Haberler.com - Gündem