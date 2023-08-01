AĞUSTOS ENFLASYON TAHMİNLERİ 2023: TÜİK Ağustos ayı enflasyonu ne kadar olur? Ağustos ayı enflasyon ne kadar oldu??

TÜİK Ağustos ayı enflasyonu oranını açıklayacak. Vatandaşları son günlerde gündeminde yer alan Ağustos ayı enflasyon oranı ise merakla bekleniyor. Arama motorlarında ise TÜİK Ağustos ayı enflasyonu ne kadar olur? Ağustos ayı enflasyon ne kadar oldu? araması yapıldı.

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TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NE OLUR?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde duyuruyor. Temmuz ayı enflasyon oranı ise 3 Ağustos Perşembe günü duyurulacak.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı. Buna göre, enflasyon tahmini 2023 sonu için yüzde 22,3'ten yüzde 58'e, 2024 sonu için yüzde 8,8'den yüzde 33'e yükseltildi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Enflasyondaki artışın bir süre daha devam edeceğini belirten Erkan, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerini de paylaştı. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltildi.

"KARARLAR 2024'ÜN İKİNCİ YARISINDAN ENFLASYONA YANSIYACAK"

Erkan, "Enflasyon kısa vadede geçici yükseliş gösterecektir. 2024 dezenflasyonun başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. 2025 sonrası ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik de artacaktır. Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı şekilde iyileşmeye başlayacak. Kararlar 2024'ün ikinci çeyreğinde enflasyona yansıyacak." ifadelerini kullandı.