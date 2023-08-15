AĞUSTOS ENFLASYON TAHMİNLERİ 2023: Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

2023 yılı Ağustos ayı için enflasyon tahminleri merak ediliyor. Ekonomi çevrelerinde ve halk arasında enflasyon beklentisi ne kadar olacağı konusunda çeşitli tahminler yapılıyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte detaylar...

TÜİK geçtiğimiz haftalarda Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamların ardından gözler Ağustos ayı enflasyon tahminlerine çevrildi. Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayında enflasyon artacak mı yoksa azalacak mı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Ağustos ayı enflasyon tahminleri araştırılmaktadır. Peki, Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92 artan enflasyon temmuzda yüzde 9,49 yükseliş gösterdi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 47,83'e çıktı. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

143 TEMEL BAŞLIKTAN 135'İ ARTTI

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %34,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,32 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,08 olarak gerçekleşti.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?



Anket sonuçlarına göre Ağustos ayı için enflasyon beklentisi yüzde 2,27 olarak açıklandı. Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos tarihinde açıklandı. Ağustos ayı için enflasyon oranının da Eylül ayında açıklanması beklenmektedir.