Enflasyonun artması vatandaşın yaşamını doğrudan etkiliyor. Hayat pahalılığına en çok etki eden faktörlerden biri olan Ağustos enflasyon oranı 2023 gündem konusu oldu. Yurttaşlar soruyor Ağustos enflasyon oranı yüzde kaç? 2023 Ağustos ayı enflasyonu açıklandı mı? İşte detaylar…

Ağustos ayı enflasyonu için geri sayım başladı. Yılın ilk altı ayında görülen enflasyonun duyurulmasının ardından memur ve emekli zam oranı ile birlikte birçok kalem netleşmişti. Peki, Ağustos enflasyon oranı yüzde kaç? 2023 Ağustos ayı enflasyonu açıklandı mı? İşte detaylar…

AĞUSTOS ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

TÜİK'in açıklamasına göreyıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 3,92 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranları 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Bu yüzden henüz ağustos enflasyonu açıklanmadı. Eylül ayının ilk haftalarında açıklanması bekleniyor.

2023 AĞUSTOS AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 38,21 seviyesine ulaştı. Aylık enflasyon ise yüzde 3,92 olarak belirlendi. Her ayın 3'ünde düzenli olarak yayınlanan enflasyon verilerine göre, Temmuz ayı enflasyon oranları 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Bu nedenle, henüz Ağustos ayı enflasyonu açıklanmadı ve Eylül ayının başlarında açıklanması bekleniyor.