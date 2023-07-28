Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışıdır. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar ise arama motorlarında Ağustos ayı halka arz takvimi! 2023 halka arz olacak şirketler hangileri? Bu hafta halka arz var mı? Halka arz takvimi araması yapıyor.

Ağustos ayı halka arz takvimi! 2023 halka arz olacak şirketler hangileri? Bu hafta halka arz var mı? Halka arz takvimi merak ediliyor. Halka arz, şirketlerin, özkaynak yoluyla hisse senedi ihraç ederek fonlama sağlaması olarak tanımlanır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür. Merak edilenler arasında ise Ağustos ayı halka arz takvimi! 2023 halka arz olacak şirketler hangileri? Bu hafta halka arz var mı? Halka arz takvimi araması yer aldı.

AĞUSTOS AYI HALKA ARZ TAKVİMİ!

Asce GYO | ASGYO |27-28 Temmuz 2023 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | ALKLC | BEKLENİYOR | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. |BEKLENİYOR |A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |BEKLENİYOR |İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. |BEKLENİYOR |Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş. |BEKLENİYOR |Global Menkul Değerler A.Ş.

Ebebek Mağazacılık A.Ş. |BEKLENİYOR |Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. |BEKLENİYOR |2023'ÜN 2. YARISI Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. |BEKLENİYOR |Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. |BEKLENİYOR |Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. |BEKLENİYOR |Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Enerya Enerji A.Ş. |BEKLENİYOR |Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

Halka Arz Yöntemleri

Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:

Borsa'da Satış Yöntemi: Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,

Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,

Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.