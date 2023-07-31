Evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illerde yattı?

23 Ağustos 2022 Salı gününün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün başvuruda bulunan engelli vatandaşlar ile ailelerine yaptığı evde bakım maaşı ödemeleri her ay hesaplara yatıyor.Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım parası hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM PARASI HANGİ İLLERDE YATTI?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİ TIKLAYINIZ

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz.