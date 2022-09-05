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Ağustos ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı!

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Ağustos ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı!

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son 24 yılın zirvesini yenilemiş oldu. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı! İşte detaylar haberimizde...

2022 Ağustos ayı enflasyon rakamları 5 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı.

Ağustos ayı enflasyon oranı yıllık 80,21 olarak açıklandı. Böylece 1.46'lık bir artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.

2022 yılı Ağustos ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 72,53, aylık yüzde 3,17 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,31 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayı enflasyon oranı yıllık 79.6 olarak açıklandı, aylık enflasyon oranı ise 5.17 oldu. Böylece 2.37'lik bir artış yaşandı.

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