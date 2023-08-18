Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde kaç olduğunu açıkladı. Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2023? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2023? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç?

Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2023 ve Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç merak ediliyor. Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2023? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç? Detaylar haberimizdedir…

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR 2023?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,82'den yüzde 59,46'ya, dolar tahmini ise 28,46 TL'den 29,82 TL'ye yükseldi.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE KAÇ?

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken bu anket döneminde yüzde 59,46'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 33,21'den yüzde 42,01'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 19,04'ten, yüzde 22,54'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 28,46 TL iken, bu anket döneminde 29,82 TL oldu. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 31,42 TL iken bu anket döneminde 34,58 TL'ye yükseldi.

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FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18,94 iken, bu anket döneminde yüzde 19,34 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,17 iken, bu anket döneminde yüzde 19,19 oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde deyüzde 3,7 oldu. 2024 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak revize edildi.