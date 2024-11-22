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Ağustos 2024'te Roma'da bir eve giren hırsız evde hangisini yapmaya dalmış, ev sahibinin uyanıp kendisini görmesi sebebiyle yakalanmıştır?

Ağustos 2024'te Roma'da bir eve giren hırsız evde hangisini yapmaya dalmış, ev sahibinin uyanıp kendisini görmesi sebebiyle yakalanmıştır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Ağustos 2024'te Roma'da bir eve giren hırsız evde hangisini yapmaya dalmış, ev sahibinin uyanıp kendisini görmesi sebebiyle yakalanmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Ağustos 2024'te Roma'da bir eve giren hırsız evde hangisini yapmaya dalmış, ev sahibinin uyanıp kendisini görmesi sebebiyle yakalanmıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Ağustos 2024'te Roma'da bir eve giren hırsız evde hangisini yapmaya dalmış, ev sahibinin uyanıp kendisini görmesi sebebiyle yakalanmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

AĞUSTOS 2024'TE ROMA'DA BİR EVE GİREN HIRSIZ EVDE HANGİSİNİ YAPMAYA DALMIŞ, EV SAHİBİNİN UYANIP KENDİSİNİ GÖRMESİ SEBEBİYLE YAKALANMIŞTIR?

A: Birikmiş bulaşıkları yıkama

B: Kitap okumaya

C: Evdeki yavru kediyi sevmeye

D: Pizza yemeye

Cevap: B

OLAY HAKKINDA

İtalya'nın başkenti Roma'da hırsızlık yapmak için bir eve giren kişi kitap okumaya dalınca ev sahibinin ihbarıyla yakalandı.

Roma'nın "Prati" semtindeki bir evde 20 Ağustos'ta yaşanan hırsızlık girişimi, İtalyan basınına "Entelektüel Hırsız" başlıklarıyla yansıdı.

Bir kişinin, hırsızlık için girdiği evde ev sahibinin yatak odasında gördüğü bir kitaba takıldığı ve yatağın üzerinde kitabı okumaya başladıktan kısa süre sonra durumu fark eden 71 yaşındaki ev sahibinin ihbarıyla eve gelen güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.

Hırsızın yakalanmasını sağlayan kitabın Giovanni Nucci'nin geçen yıl yazdığı, Homeros'un İlyada destanını konu alan "Gli Dei Alle Sei" isimli eser olduğu belirtildi.

38 yaşındaki hırsızın polisteki ifadesinde hırsızlık yaptığını reddederek, "Bir randevum vardı ve beklerken manzaraya bakmak için apartman terasına çıktım. Sonra aşağıdaki verandaya düştüm. Orayı pansiyon sanıyordum. Düşmenin şokundan kurtulmayı beklerken kitabı fark ettim ve beni çok etkiledi." dediği aktarıldı.

Hırsızın bu ifadesine karşın yakalandığı sırada yanındaki çantasından bazı tasarım ürünü kıyafetlerin çıktığı, bunların da başka bir yerden çaldığı ürünler olduğu, bunun da hırsızlığın ispatı sayıldığı aktarıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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