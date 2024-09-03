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AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?

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Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı. Enflasyonun artıp artmadığı merak konusu oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamları, ekonomi gündeminin öncelikli konularından biri oldu. Peki, Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu. Vatandaşlar, Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyordu. TÜİK tarafından Ağustos ayı enflasyon oranları paylaşıldı. Peki, Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?

AĞUSTOS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ağustos ayında enflasyon bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti.

AĞUSOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?

TÜFE KAÇ OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 51,97, aylık yüzde 2,47 arttı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu Soğuk Haber Ekonomi Gündem Finans

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

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