AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu. Vatandaşlar, Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyordu. TÜİK tarafından Ağustos ayı enflasyon oranları paylaşıldı. Peki, Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?

AĞUSTOS AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ağustos ayında enflasyon bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olarak gerçekleşti.

TÜFE KAÇ OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 51,97, aylık yüzde 2,47 arttı.