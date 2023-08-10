Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Ağrı Valisi kim oldu? Yeni Ağrı Valisi Mustafa Koç nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Ağrı Valisi kim oldu? Yeni Ağrı Valisi Mustafa Koç nereli, kaç yaşında?

AĞRI VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Ağrı Valiliğine Mustafa Koç atandı.

AĞRI VALİSİ MUSTAFA KOÇ KİMDİR?

1976 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Adana - İmamoğlu İlçesi Malıhıdırlı Köyü'nde, lise öğrenimini ise Rize'de tamamladı. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında Siirt İline Kaymakam Adayı olarak atandı.

Burdur Yeşilova, Denizli Çardak ve Akköy ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Çorum Ortaköy Kaymakamı olarak atandı. Sırasıyla Ağrı - Diyadin Kaymakamlığı, Şırnak Vali Yardımcılığı, Ağrı – Eleşkirt Kaymakamlığı,Kütahya - Hisarcık Kaymakamlığı, Konya – Bozkır Kaymakamlığı, Osmaniye - Düziçi ve Bursa Gürsu Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yayınlanan 2022/209 sayılı Valiler kararnamesiyle Kağıthane Kaymakamlığından Niğde Valiliğine atanan İlimiz Valisi Sayın Mustafa KOÇ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

ŞIRNAK VALİSİ BİLGİN, MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİNE ATANDI

Yasar Karadeniz ise Sakarya Valisi oldu. Şırnak Valisi Osman Bilgin Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Cevdet Atay Şırnak Valisi oldu. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun Valisi oldu, Samsun Valisi Zülkif Dağlı Çorum Valisi oldu.

İşte atamaların tam listesi: