Başvuruların sona ermesinin ardından sosyal konut projesi için başvuruda bulunan birçok vatandaş heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Kura çekimlerinin başlaması ile birlikte bugün gerçekleşecek olan Ağrı TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte, Ağrı TOKİ Kura çekimi CANLI İZLE! Ağrı TOKİ kura çekimi canlı izleme linki! Ağrı TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

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Ağrı için gerçekleştirilecek olan sosyal konut projesi kapsamındaki Ağrı TOKİ kura çekimi canlı izleme linkini sizler için haberimize ekledik. Ağrı TOKİ kura çekimini izlemek isteyen birçok vatandaş kura saatinin yaklaşması ile birlikte Ağrı TOKİ kura çekimi canlı izleme linki araştırmaya başladı. İşte, Ağrı TOKİ Kura çekimi CANLI İZLE! Ağrı TOKİ kura çekimi canlı izleme linki! Ağrı TOKİ kura çekimi Full HD CANLI!

AĞRI TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Ağrı TOKİ kura çekimini canlı izlemek isteyen kullanıcılar, AĞRI TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE'ye tıklayarak sosyal konut projesi kapsamındaki Ağrı TOKİ kura çekimini izleyebilirler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.