Ağrı okullar tatil mi? KAR TATİLİ - 11 Ocak Perşembe Ağrı hangi ilçelerde okullar tatil? Ağrı'da okullar tatil mi?

Ağrı'da okullar tatil mi? Ağrı'da beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi mi araştırılıyor. Peki, Ağrı'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, Ağrı'da okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Ağrı'da yarın okullar tatil mi? Sorularının yanıtı ve Ağrı'da okulların tatil olduğu ilçeler haberimizde...

AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojik Uyarı

Tarih : 10 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 12.35

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Beklenen Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

Beklenen Hadise

Kar Yağışı

Beklendiği Yer

Doğu Anadolu'da beklenen yağışların 11.01.2023 Perşembe akşam saatlerinden itibaren Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar (10-20 cm/12 saat kar yüksekliği), Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri kar yüksekliği) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının 14.01.2024 Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ile dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

11.01.2024 18.00-14.01.2024 18.00

Hadisenin Şiddeti

Yoğun Kar

Oluşması Muhtemel Riskler

Buzlanma - Don Olayı - Çığ Tehlikesi - Ulaşımda Aksamalar

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

Kar Yoğunluğu Sınıflandırması

Hafif Kar

1–3 cm

Orta Kuvvette Kar

3–10 cm

Kuvvetli Kar

10–20 cm

Yoğun Kar

20 cm ve üzeri

Not : Okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.