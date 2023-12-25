Yurt genelinde soğuk havanın etkisini göstermesiyle okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ağrı'da okullar tatil edildi mi merak konusu oldu. Arama motorlarında 25 Aralık Pazartesi günü okul var mı sorgulatılıyor. Peki, Ağrı okullar tatil mi? 25 Aralık Ağrı okul var mı? Ağrı'da okullar tatil edildi mi? Detaylar haberimizde...

AĞRI OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı nedeniyle Ağrı'da eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Öğrencilerin güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirten Ağrı Valisi Mustafa Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili yavrularımız siz bizim için önemlisiniz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 25.12.2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı aldık. Sizlerin güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Lütfen dikkatli olun ve evinizde güvende kalın."