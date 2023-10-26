Ağrı, İshak Paşa Sarayı'nın gölgesinde tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir il olarak tanınır. İlçeleri ve plaka kodu, Ağrı'nın kimliğini belirler ve bu bölgenin önemini vurgular. Peki, Ağrı hangi bölgede, ilçeleri neler? Ağrı plaka kodu nedir? Ağrı neyi meşhur? İşte detaylar...

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'na ev sahipliği yapan Ağrı, tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve mistik atmosferi ile ünlüdür. Ancak, Ağrı'yı daha yakından tanımak ve keşfetmek için, ilin konumu, ilçeleri, plaka kodu ve meşhur özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. İşte, Ağrı'nın bu özellikleri:

AĞRI HANGİ BÖLGEDE?

Ağrı, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Ağrı Dağı, bu ilin en önemli doğal simgelerinden biridir.

AĞRI İLÇELERİ NELER?

Ağrı ilinin toplamda 8 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Ağrı Merkez, Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak.

AĞRI PLAKA KODU NEDİR?

Ağrı'nın plaka kodu "04" olarak belirlenmiştir. Bu plaka kodu, Ağrı'yı tanımlayan ve araç plakalarında kullanılan bir numaradır.

AĞRI MEŞHUR ÖZELLİKLERİ

Ağrı, bazı meşhur özelliklere sahiptir. İşte Ağrı'nın meşhur özellikleri:

İshak Paşa Sarayı: Ağrı'nın en önemli tarihi eserlerinden biri olan İshak Paşa Sarayı, özgün mimarisi ve tarihi zenginliği ile dikkat çeker.

Ağrı Dağı: Ağrı Dağı, Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan ve birçok efsaneye konu olan bir dağdır.

Ağrı Balığı: Ağrı çevresinde yetiştirilen ve yöresel mutfağın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ağrı balığı, özellikle yerel restoranlarda tadılabilir.