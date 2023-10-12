Son dakika haberine göre Ağrı çevresinde deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin ne olduğu araştırılıyor. Peki, Ağrı deprem mi oldu? SON DAKİKA! Ağrı deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Ağrı deprem mi oldu? SON DAKİKA! Ağrı deprem şiddeti ne?

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AĞRI DEPREM Mİ OLDU?

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.