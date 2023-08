Ağrı'daki Dipsiz Göl Doğa ve Adrenalin Tutkunlarını Bekliyor

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde yöre halkı tarafından 'Dipsiz Göl' olarak adlandırılan Atar Gölü, doğa ve adrenalin tutkunlarını bekliyor.

Ağrı'ya 72, Taşlıçay ilçesine ise 38 kilometre uzaklıkta, Van'ın Erciş ilçe sınırına yakın Aladağların en yüksek zirvesi olan Koçbaşı Tepesi eteklerinde 2 bin 850 metre rakımda bulunan göl, aynı zamanda bölgedeki yaylacıların uğrak noktası konumunda. Oluşum bakımından buzul gölü olan göl, 50 bin metrekare alana sahip. Ağrı'da yaşayan gezgin mimar Lütfü Yiğit ve rehber Sadık Budak eşliğinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen turist kafilesi, gölün doğasına hayran kaldı.

Türkiye'nin en yüksek gölleri arasında bulunan ve sahip olduğu doğası ile hayranlık uyandıran gölün, bir an önce Ağrı'daki turizm destinasyonuna dahil edilmesi gerektiğini belirten Yiğit, "Yaklaşık 5 yıldır Ağrı'da yaşıyoruz. Burada kaldığımız süre içerisinde Ağrı'nın değişik bölgelerinde, Ağrı'nın keşfedilmemiş güzelliklerini keşfediyoruz. Bu günde Van'ın Erciş ilçesi sınırına yakın, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yeltepe Köyü Koçbaşı Yaylası eteklerinde bulunan Atar Gölü'nü keşfediyoruz. Burası deniz seviyesinden 2 bin 850 metre yükseklikte. Bu gölü görmeye, herkesi davet ediyorum. Bu göle doğru yürürken yaylacılar var, doğal yaşam var, her şey var. Gerçekten harika bir doğası var. Bu gölün de bir an önce turizm destinasyonuna dahil edilmesi gerekiyor. İlk olarak bu göre doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Yanımızdaki kafile ile birlikte. Herkes çok hayran kaldı. Bence mutlaka görülmesi gereken bir yer" diye konuştu. Bölgeye gelen ziyaretçilere rehberlik eden köy sakinlerinden Sadık Budak ise gölün şu anda kadar keşfedilmemiş bir doğa harikası olduğunu kaydederek, doğa tutkunlarını bölgeye davet etti.(DHA)