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Ağrı Dağı'nda Yabancı Turistler Zirvenin Tadını Çıkardı

Turizm Haberleri

Ağrı Dağı'na tırmanan Rus ve İngiliz dağcılar, sis ve fırtına eşliğinde zirveye ulaştı.

Ağrı Dağı turistleri ağırlamaya devam ediyor

AĞRI - Birçok farklı ülkeden gelip Ağrı Dağı'na çıkmak için buluşan yabancı turistler zirvenin tadını çıkardı.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu ağırladı. İlk gün 3 bin 200'e tırmanan Rus ve İngiliz uyruklu dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdi. Gece yeniden tırmanışa geçen dağcılar, sis ve fırtına eşliğinde 6 saat sonra Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkabildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Doğan - Turizm

Ağrı Dağı Fırtına Turizm Haberler

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