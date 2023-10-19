Haberler ›› Otomobil ›› Ağrı'da sağanak yağış nedeniyle otomobil şarampole yuvarlandı

Ağrı'da sağanak yağış nedeniyle otomobil şarampole yuvarlandı

Ağrı-Van kara yolu Ahmed-i Hani Havalimanı kavşağında seyir halinde olan bir otomobil, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve araçta büyük hasar meydana geldi.