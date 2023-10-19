Ağrı'da sağanak yağış nedeniyle otomobil şarampole yuvarlandı
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Ağrı-Van kara yolu Ahmed-i Hani Havalimanı kavşağında seyir halinde olan bir otomobil, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve araçta büyük hasar meydana geldi.
Ağrı'da sağanak yağış nedeniyle kayan otomobil şarampole yuvarlandı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı-Van kara yolu Ahmed-i Hani Havalimanı kavşağında seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralanırken arabada büyük hasar oluştu. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil