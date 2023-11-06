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Ağrı'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olan kişi ise Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.