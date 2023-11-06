Ağrı'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olan kişi ise Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Agit B. idaresindeki 34 BU 2104 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi mevkisinde, Menaf O'nun kullandığı 34 MKG 15 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan Menaf O'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Agit B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil