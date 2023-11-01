Ağrı'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarparak takla attı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Dilaver K. idaresindeki 42 SF 179 plakalı otomobil, Doğubayazıt- Ağrı kara yolunun Taşlıçay ilçesi mevkisinde refüjdeki elektrik direğine çarparak takla attı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil