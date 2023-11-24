Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi
Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' kapsamında yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan personel, Abide Meydanı'na kadar pankart ve balonlar eşliğinde yürüdü. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. İl Jandarma Komutanlığı ise Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleriyle stant kurarak KADES uygulamasını tanıttı.
Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında yürüyüş yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş programı düzenlendi.
Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen kurumun kadın ve erkek personeli, ellerine aldıkları pankart ve balonlar eşliğinde Abide Meydanı'na kadar yürüdü.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri ise Cumhuriyet Caddesi'nde stant kurdu.
Ekipler, standı ziyarete gelen kadınlara KADES uygulamasını tanıtıp, erkeklere de 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla bilgilendirmede bulundu.