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Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' kapsamında yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan personel, Abide Meydanı'na kadar pankart ve balonlar eşliğinde yürüdü. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. İl Jandarma Komutanlığı ise Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleriyle stant kurarak KADES uygulamasını tanıttı.