Ağrı'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi

Ağrı'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Caddesinde başlayan yürüyüşte, kadına yönelik şiddete tepkilerin yazılı olduğu pankartlar kullanıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele günü dolayısıyla bilgilendirme amacıyla çeşitli programlar düzenlediklerini söyleyen Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mahmut Çetinkaya, "Bu gün bu yürüyüşü de bu amaçla gerçekleştiriyoruz. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını önemle hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza herkesin gerekli sevgi ve saygıyı göstermelerini, hiçbir şekilde şiddete maruz kalmadan yaşamalarını sürdürmelerini temenni ediyorum." dedi. - AĞRI