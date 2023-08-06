Ağrı'da düzenlenen Balık Gölü Festivali binlerce kişiyi ağırladı

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde 4'üncü kez düzenlenen Balık Gölü Festivali'ne, binlerce kişi katılım sağladı. 2 gün süren festivalde tekne turları, yamaç paraşütü gibi etkinliklerin yanı sıra şarkıcı İlyas Yalçıntaş konseri ile katılımcılar eğlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Valiliği ve Taşlıçay Kaymakamlığı'nın desteğiyle Taşlıçay Belediyesi'nce bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Balık Gölü Festivali öncesinde katılımcılar, ücretsiz araçlarla festivalin yapıldığı Balık Gölü'ne götürüldü. Çocuklar için hazırlanan Hacivat ve Karagöz oyunu ile başlayan festivalin 1'inci gününde; katılımcılar, tekne turları, jet-ski, uçurtma, yamaç paraşütü gibi çeşitli etkinliklerle vakit geçirirken, gün sonunda şarkıcı İlyas Yalçıntaş konseri ile eğlendi.

'BÜTÜN İNSANLARIMIZIN BURALARDAN İSTİFADE ETMESİ GEREKİYOR'

Ağrı Vali Vekili Bülent Şimşek, festivalde yaptığı konuşmada, 2 bin 241 metre rakımı ile Türkiye'nin en yüksek gölü olan Balık Gölü, doğal güzellikleri, temiz havası ve göz kamaştırıcı güzelliği ile eşine az rastlanan bir tabiat harikasıdır. Bugün, bu tabiat harikası bölgede, geleneksel olarak festivalin 4'üncüsünü düzenlemekteyiz. Böyle bir güzelliği, cennet vatanımızın dört bir köşesinde yaşayan bütün insanlarımızın görmesi ve gelip buralardan istifade etmesi gerekiyor. Ağrı'mızı tanıtmak, örf, adet ve gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, yöresel ürünlerimizi tüm Türkiye'de ve dünyada tanıtma ve paylaşma noktasında geleneksel festivallerimizin önemi çok kıymetli. Bugün aslında burada sadece bir festival düzenlemiyoruz. El ele tutuşarak, gönül gönüle vererek, yüzyıllardır bir arada yaşamanın, yaşama kültürünün nadide temsilcisi milletimizin, bu kültürü asla bırakmayacağını, kardeşliğimizin ve beraberliğimizin asla bozulmayacağının mesajını da veriyoruz dedi.

'BİZ OLSAK DA OLMASAK DA BU ŞENLİK DEVAM EDECEK'

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir de Türkiye'nin en yüksek gölü ve tek çeşit alabalığın yaşadığı gölde, bu yıl 4'üncü festivalimizi yapıyoruz. Ne yazık ki daha önceden buralar terörle anılıyordu ve adeta kaderine terk ediliyordu. İnsanlarımız, buraların güzelliğinden faydalanamıyordu ama Allah'a şükür artık bu tarz etkinlikler kurumsallaştı. Artık buralar halaylarla, festivallerle şenlenecek. Biz olsak da olmasak da bu şenlik devam edecek. Artık insanlarımız, buralara istedikleri gibi gelebilecek. Bu güzel gölü, saklı cenneti ülke ve ilimizin turizmine kazandırdığımız için çok mutluyuz. Ama burada 2 büyük sorunumuz var. Birincisi bu gölün suyu Doğubayazıt ilçemize içme suyu olarak gidiyor ve gölde kuraklığın da etkisi ile su azalıyor. Bir an önce Doğubayazıt ilçemize içme suyu temin edilmesi ve gölün korunması gerekiyor. İkincisi de her mevsim binlerce insanın geldiği bu gölde 18 kilometrelik yolumuz asfalt değil. Bu yüzden insanlar ulaşım sıkıntısı çekiyor. Uzun süredir bunu dile getiriyorum ama halen çözülmedi. Bu yolun İlçe Özel İdaresi kaynakları ile yapımı mümkün değil. O yüzden yetkililerimizden bu yolun yapılması konusunda destek bekliyoruz. Gelin, hep birlikte bu doğa harikası göle sahip çıkalım diye konuştu.

'SAKLI CENNETİ, TURİZME KAZANDIRDIK'

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ise tarihsel süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ağrı'nın birçok doğal güzelliği bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin son 20 yılda büyük bir değişim yaşadığını dile getiren Kilerci, Ağrı'da son 18 yılda 43 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek gerek turizm gerekse diğer alanlarda yatırımların devam ettiğini söyledi. Kilerci, Bu güzel gölü, saklı cenneti ülke ve ilimizin turizmine kazandırdığımız için çok mutluyuz dedi. (DHA)