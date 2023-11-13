Ağrı'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Ağrı son dakika depremleri! 13 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Ağrı'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Ağrı'da deprem mi oldu? Bugün Ağrı deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Ağrı'da deprem ve AFAD Ağrı'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Ağrı'da deprem kaç şiddetinde oldu? Ağrı yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Ağrı son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Ağrı'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Ağrı'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Ağrı'da deprem mi oldu? Bugün Ağrı deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Ağrı'da deprem ve AFAD Ağrı'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Ağrı'da deprem kaç şiddetinde oldu? Ağrı yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Ağrı son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AĞRI'DA DEPREM Mİ OLDU?

İran'ın Türkiye sınırına yakın noktasında bulunan Maku kentinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 25 kilometre mesafede gerçekleşti. Deprem, Ağrı'nın yanı sıra Iğdır ve Van'da da hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

DEPREM NEREDE OLDU?

Son dakika deprem haberlerini ve depremin şiddeti kaç sorusunu yanı sıra nerede deprem oldu konusu ile ilgili AFAD ve Kandilli deprem listesinden veya haberler.com son depremler sayfasından ulaşabilirsiniz.