Ağrı'da deprem mi oldu? 27 Haziran Ağrı kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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AĞRI'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ağrı merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.1 şiddetinde meydana geldi.