Ağrı'da deprem mi oldu? 23 Ağustos 2023 Ağrı'da nerede deprem oldu? 23 Ağustos Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Ağrı'da deprem mi oldu? Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 23 Ağustos Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Ağrı'da deprem mi oldu? 23 Ağustos Çarşamba Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Ağrı'da deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

AĞRI'DA DEPREM Mİ OLDU? (23 AĞUSTOS 2023)

Ağrı'da bugün 23 Ağustos Çarşamba saat 21:22 sularında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

23 AĞUSTOS 2023 DEPREM NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün saat 21:22'de Ağrı Diyadin'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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DEPREM MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD verilerine göre Ağrı Doğubayazıt'ta bugün 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ağrı Doğubayazıt olarak belirlendi.

AFAD AÇIKLAMASI

"#DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Doğubayazıt (Ağrı)

Tarih:2023-08-23

Saat:21:22:31 TSİ

Enlem:39.669 N

Boylam:43.686 E

Derinlik:5.03 km"