Ağrı'da 4. Balık Gölü Festivali Sona Erdi

Ağrı'da gerçekleştirilen '4. Balık Gölü Festivali' sona erdi. Taşlıçay Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalde çeşitli etkinlikler yapıldı. Vatandaşlar Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde eğlendi ve gölde gezintiye çıktı. Festivalin sonunda Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, katılımcılara teşekkür etti.

Ağrı'da gerçekleştirilen "4. Balık Gölü Festivali" sona erdi.

Doğal güzellikleriyle yılın her dönemi binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Balık Gölü'nde, Taşlıçay Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlığın desteğiyle düzenlenen festivalin 2. gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Göl kenarında düzenlenen festivale katılan vatandaşlar, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde eğlenip halay çekti.

Piknik yapıp teknelerle gölde gezintiye çıkan vatandaşlar, flayboard ve yamaç paraşütü gösterisini izleyerek keyifli anlar yaşadı.

Etkinliklerin ardından sona eren festivalde, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, katılımcılara teşekkür etti.