Ağrı'da 1 Milyon 137 Bin Lira Değerinde Kaçak Firuze Taşı Ele Geçirildi
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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir araçta yapılan kontrolde, piyasa değeri 1 milyon 137 bin lira olan bin 37 adet kaçak firuze taşı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Ağrı'da piyasa değeri 1 milyon 137 bin lira olan kaçak firuze taşı ele geçirildi.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında bir araçta yapılan kontrolde piyasa değeri toplam 1 milyon 137 bin lira olan bin 37 adet kaçak firuze taşı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emlak