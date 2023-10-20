Ağrı'da 1 Milyon 137 Bin Lira Değerinde Kaçak Firuze Taşı Ele Geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir araçta yapılan kontrolde, piyasa değeri 1 milyon 137 bin lira olan bin 37 adet kaçak firuze taşı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da piyasa değeri 1 milyon 137 bin lira olan kaçak firuze taşı ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında bir araçta yapılan kontrolde piyasa değeri toplam 1 milyon 137 bin lira olan bin 37 adet kaçak firuze taşı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - AĞRI