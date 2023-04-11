Ağrı, Aksaray, Amasya sahur saati kaçta? 12 Nisan Ağrı, Aksaray, Amasya için sahur vakti ne zaman? Ağrı, Aksaray, Amasya imsak saati!
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Ağrı, Aksaray, Amasya sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Ağrı, Aksaray, Amasya sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Ağrı, Aksaray, Amasya imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Ağrı, Aksaray, Amasya sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Ağrı, Aksaray, Amasya imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler...
Ağrı, Aksaray, Amasya sahur vakti! Ağrı, Aksaray, Amasya sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Ağrı, Aksaray, Amasya sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Ağrı, Aksaray, Amasya imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Ağrı, Aksaray, Amasya sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Ağrı, Aksaray, Amasya imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler detaylar...
AĞRI, AKSARAY, AMASYA SAHUR VAKTİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre sahur vakitleri şu şekildedir:
- Ağrı için imsak saati: 04:01
- Aksaray için imsak saati: 04:40
- Amasya için imsak saati: 04:27
AMASYA İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1444
|23 Mart 2023 Perşembe
|05:04
|06:29
|12:48
|16:15
|18:58
|20:17
|2 Ramazan 1444
|24 Mart 2023 Cuma
|05:02
|06:28
|12:48
|16:15
|18:59
|20:19
|3 Ramazan 1444
|25 Mart 2023 Cumartesi
|05:01
|06:26
|12:48
|16:16
|19:00
|20:20
|4 Ramazan 1444
|26 Mart 2023 Pazar
|04:59
|06:24
|12:48
|16:16
|19:01
|20:21
|5 Ramazan 1444
|27 Mart 2023 Pazartesi
|04:57
|06:23
|12:47
|16:17
|19:02
|20:22
|6 Ramazan 1444
|28 Mart 2023 Salı
|04:55
|06:21
|12:47
|16:17
|19:03
|20:23
|7 Ramazan 1444
|29 Mart 2023 Çarşamba
|04:53
|06:19
|12:47
|16:18
|19:04
|20:25
|8 Ramazan 1444
|30 Mart 2023 Perşembe
|04:51
|06:18
|12:46
|16:18
|19:05
|20:26
|9 Ramazan 1444
|31 Mart 2023 Cuma
|04:50
|06:16
|12:46
|16:18
|19:06
|20:27
|10 Ramazan 1444
|01 Nisan 2023 Cumartesi
|04:48
|06:14
|12:46
|16:19
|19:07
|20:28
|11 Ramazan 1444
|02 Nisan 2023 Pazar
|04:46
|06:13
|12:45
|16:19
|19:08
|20:30
|12 Ramazan 1444
|03 Nisan 2023 Pazartesi
|04:44
|06:11
|12:45
|16:20
|19:09
|20:31
|13 Ramazan 1444
|04 Nisan 2023 Salı
|04:42
|06:09
|12:45
|16:20
|19:10
|20:32
|14 Ramazan 1444
|05 Nisan 2023 Çarşamba
|04:40
|06:08
|12:45
|16:20
|19:11
|20:33
|15 Ramazan 1444
|06 Nisan 2023 Perşembe
|04:38
|06:06
|12:44
|16:21
|19:12
|20:35
|16 Ramazan 1444
|07 Nisan 2023 Cuma
|04:36
|06:05
|12:44
|16:21
|19:14
|20:36
|17 Ramazan 1444
|08 Nisan 2023 Cumartesi
|04:34
|06:03
|12:44
|16:22
|19:15
|20:37
|18 Ramazan 1444
|09 Nisan 2023 Pazar
|04:33
|06:01
|12:43
|16:22
|19:16
|20:39
|19 Ramazan 1444
|10 Nisan 2023 Pazartesi
|04:31
|06:00
|12:43
|16:22
|19:17
|20:40
|20 Ramazan 1444
|11 Nisan 2023 Salı
|04:29
|05:58
|12:43
|16:23
|19:18
|20:41
|21 Ramazan 1444
|12 Nisan 2023 Çarşamba
|04:27
|05:57
|12:43
|16:23
|19:19
|20:43
|22 Ramazan 1444
|13 Nisan 2023 Perşembe
|04:25
|05:55
|12:42
|16:23
|19:20
|20:44
|23 Ramazan 1444
|14 Nisan 2023 Cuma
|04:23
|05:54
|12:42
|16:24
|19:21
|20:45
|24 Ramazan 1444
|15 Nisan 2023 Cumartesi
|04:21
|05:52
|12:42
|16:24
|19:22
|20:47
|25 Ramazan 1444
|16 Nisan 2023 Pazar
|04:19
|05:50
|12:42
|16:24
|19:23
|20:48
|26 Ramazan 1444
|17 Nisan 2023 Pazartesi
|04:17
|05:49
|12:41
|16:25
|19:24
|20:49
|Kadir Gecesi
|27 Ramazan 1444
|18 Nisan 2023 Salı
|04:16
|05:47
|12:41
|16:25
|19:25
|20:51
|28 Ramazan 1444
|19 Nisan 2023 Çarşamba
|04:14
|05:46
|12:41
|16:25
|19:26
|20:52
|29 Ramazan 1444
|20 Nisan 2023 Perşembe
|04:12
|05:44
|12:41
|16:26
|19:27
|20:54
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı :06:22