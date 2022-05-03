Agorafobi nedir, ne demek? TDK'ya göre agorafobi nedir, ne demek? Agorafobi ne anlama geliyor?
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Bu gece Kanal D'de Agorafobi filmi ekranlara gelecek. Bunun ardından Agorafobi kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Türk Dil Kurumu'na göre agorafobi ne anlama geliyor? TDK'ya göre agorafobi nedir, ne demek? Agorafobi ne demek? Agorafobi ne anlama geliyor?
Gündeme gelen kelimelerin başında Agorafobi kelimesi geliyor. Agorafobi isminde bir film bulunmaktadır. Peki, Agorafobi nedir, ne demek, ne anlama gelir? Agorafobi nedir? Agorafobi korkusu ne demek? Alan korkusu nedir?
Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan (agoraphobie) geçen agorafobi kelimesi "Alan korkusu" anlamına gelmektedir.
Agorafobi anlamı : Alan korkusu
Agorafobi kişinin kendini güvende hissettiği ortamlar dışında bulunması ile gelişen bir anksiyete bozukluğudur. Açık alanlardan, kalabalık yerlerden uzak durma, evde tek başına kalmak istememe gibi durumlar görülür. Dışarıya yalnız çıkmaktan korkar ve sosyal olmaktan kaçınır.
- Toplu taşıma ile seyahat etmek.
- Kalabalık caddelerde dolaşmak.
- Kuyrukta beklemek.
- Tiyatro, sinema, konser alanı gibi kalabalık alanlarda bulunmak.
- Büyük alışveriş merkezlerinde, kalabalık mağazalarda bulunmak.
Agorafobi kişinin kendini güvende hissettiği ortamlar dışında bulunması ile gelişen bir anksiyete bozukluğudur. Açık alanlardan, kalabalık yerlerden uzak durma, evde tek başına kalmak istememe gibi durumlar görülür. Dışarıya yalnız çıkmaktan korkar ve sosyal olmaktan kaçınır.
Bilişsel belirtiler:
• Gerçek olmayanlık hissi (gerçekle ilgisiz yaşama)
• Kendini algılamadaki değişiklikler (duyarsızlaşma)
• Kontrolü kaybedeceğinizi veya çıldıracağınızı düşünmek
• Öleceğinizi düşünmek
Fiziksel belirtiler:
• Kalp çarpıntısı
• Terleme, titreme
• Nefessiz veya boğucu bir his
• Göğüste basınç
• Mide bulantısı
• Karın ağrısı
• Baş dönmesi