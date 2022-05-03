Agorafobi nedir, ne demek? TDK'ya göre agorafobi nedir, ne demek? Agorafobi ne anlama geliyor?

Gündeme gelen kelimelerin başında Agorafobi kelimesi geliyor. Agorafobi isminde bir film bulunmaktadır. Peki, Agorafobi nedir, ne demek, ne anlama gelir? Agorafobi nedir? Agorafobi korkusu ne demek? Alan korkusu nedir?

TDK'YA GÖRE AGORAFOBİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'dan (agoraphobie) geçen agorafobi kelimesi " Alan korkusu " anlamına gelmektedir.

Agorafobi anlamı : Alan korkusu

AGORAFOBİ NEDİR?

Agorafobi kişinin kendini güvende hissettiği ortamlar dışında bulunması ile gelişen bir anksiyete bozukluğudur. Açık alanlardan, kalabalık yerlerden uzak durma, evde tek başına kalmak istememe gibi durumlar görülür. Dışarıya yalnız çıkmaktan korkar ve sosyal olmaktan kaçınır.

KORKULARI

- Toplu taşıma ile seyahat etmek.

- Kalabalık caddelerde dolaşmak.

- Kuyrukta beklemek.

- Tiyatro, sinema, konser alanı gibi kalabalık alanlarda bulunmak.

- Büyük alışveriş merkezlerinde, kalabalık mağazalarda bulunmak.

AGORAFOBİ NEDİR?

Agorafobi kişinin kendini güvende hissettiği ortamlar dışında bulunması ile gelişen bir anksiyete bozukluğudur. Açık alanlardan, kalabalık yerlerden uzak durma, evde tek başına kalmak istememe gibi durumlar görülür. Dışarıya yalnız çıkmaktan korkar ve sosyal olmaktan kaçınır.

AGORAFOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bilişsel belirtiler:

• Gerçek olmayanlık hissi (gerçekle ilgisiz yaşama)

• Kendini algılamadaki değişiklikler (duyarsızlaşma)

• Kontrolü kaybedeceğinizi veya çıldıracağınızı düşünmek

• Öleceğinizi düşünmek

Fiziksel belirtiler:

• Kalp çarpıntısı

• Terleme, titreme

• Nefessiz veya boğucu bir his

• Göğüste basınç

• Mide bulantısı

• Karın ağrısı

• Baş dönmesi

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