Ağlamak ile ilgili sözler 2022: Anlamlı ağlamak ile ilgili kısa sözler! - Haberler

Ağlamak ile ilgili sözler merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için ağlamak ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan ağlamak ile ilgili sözler için anlamlı ağlamak ile ilgili kısa sözler ve ağlamak sözleri haberimizde ağlamakla ilgili sözler arayanlar için derlendi. İşte ağlamak sözleri!

AĞLAMAK İLE İLGİLİ SÖZLER

Yapılan kötülüklere ağlamak yararlı bir şey değildir. Onlara gülmek daha iyidir.

Günahlar kalbi karartır; bunu ancak ağlamak giderir. Salih el Merri

Gözler yaşarmadıkça, gönülde gökkuşağı oluşmaz. John Vance Cheney

İçin avaz avaz ağlarken, dışının sessizce kabullenmesidir sabır denen şey.

Ağlamak, uğradığımız felaketlere karşı vücudumuzda kalan son kuvvetin bir feryadıdır.

Ağlamak; dudakların diyemediğini gözyaşlarıyla anlatmaktır. Kahraman Tazeoğlu

İnsan gülerken etrafındaki herkes onunla birlikte güler ama ağlarken yalnız ağlar.

Ağlamak zorunda olmaktan korktuğum için her şeye çabucak güleceğim.

Hepimiz kahkahalarımızı gözyaşlarımızla ödüyoruz. Peyami Safa

Zamanının çoğunu boşa geçirerek yaşayanlar, yaşlandığı zaman boşa geçen gençliğine ağlarlar.

Eğer sevdiğini söyleyecek bir sözün kalmamışsa artık gözyaşlarınla konuşmaz zamanın gelmiştir.

İnsanın yaşı ne olursa olsun, ağlarken hep kimsesiz bir çocuktur. Özdemir Asaf

Ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa; ama gülebilmek için birini ağlatma ve çıkarların için hiç kimseyi satma. Balzac

Ağlamak her şeye çare değildir. Bir çocuk ağlayarak her şeyi yaptırabilir ama bir büyük ağladıkça acınacak hale gelir.

Nasıl ki bulut taşıyamadığı yükünü yağmur olarak gönderir, su ateşi söndürür, ağlamakta insanın içindeki acıları boşaltır.

Gülmek için sebepler aramayın, bir bahanenizde olmasa bile hayata gülümseyin ama ağladığınız zaman mutlaka bir sebebiniz vardır.

Eğer küçük mutluluklarda gülmeyi beceremezsen, büyük acılar için büyük gözyaşları dökersin.

Eğer bir kadın hıçkıra hıçkıra ağlıyorsa normaldir ama sessiz sessiz ağlıyorsa yüreğinde büyük fırtınalar esiyordur.

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