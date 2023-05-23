Ağlamak abdesti bozar mı? DİYANET AÇIKLADI! Abdest aldıktan sonra ağlamak abdesti bozar mı?

Vatandaşlar dini konularda aklına takılan soruları araştırıyor. O sorulardan birisi de ağlamak abdesti bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığına sorulan en çok sorular arasında yer alan bu sorunun yanıtını Diyanet kaynaklarına göre haberimizde yanıtlayacağız. Peki, Ağlamak abdesti bozar mı? Abdest aldıktan sonra ağlamak abdesti bozar mı?

Ağlamak abdesti bozar mı? Vatandaşlar dini konularda aklına takılan soruları araştırıyor. O sorulardan birisi de ağlamak abdesti bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığına sorulan en çok sorular arasında yer alan bu sorunun yanıtını Diyanet kaynaklarına göre haberimizde yanıtlayacağız. Peki, Ağlamak abdesti bozar mı? Abdest aldıktan sonra ağlamak abdesti bozar mı? İşte yanıtı...

AĞLAMAK ABDESTİ BOZAR MI?

Ağlamak abdesti bozmaz. Diyanet'in Ağlamak abdesti bozar mı? sualine verdiği yanıt şu şekildedir: Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında, dünyalık bir endişe ile ses çıkararak ağlamak kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz (Mergınanî, el-Hidâye, II, 4,5). Bununla birlikte namazda Allah korkusu, cennet veya cehennemin hatırlanması vb. nedenlerle ağlamak abdesti bozmayacağı gibi namaza da zarar vermez.

Abdestin sadece farzlarıyla yetinildiğinde abdest geçerli olur mu?

Bir Müslümanın, yerine getirmekle yükümlü olduğu herhangi bir ibadetin sorumluluğundan kurtulması için o ibadetin farzlarını ve vaciplerini yerine getirmesi yeterlidir. O ibadetin sünnetleri, elde edilecek sevabın arttırılmasına vesile olur, terk edilmeleri hâlinde ise bir sorumluluk doğurmaz. Ancak abdest alırken sünnetleri kasten terk etmek mekruhtur (Krş. İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, I, 219-221).

Gözdeki lens abdest ve gusle engel midir?

Gusülde ve abdestte gözün iç kısmını yıkamak farz değildir. Zira gözlerin iç kısmını yıkamakta meşakkat vardır. Ayrıca bu durum gözlere zarar da verebilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 40, 57). Dolayısıyla gözdeki lens, gusle ve abdeste engel değildir.

Abdest alırken niyet etmek farz mıdır?

Abdest alırken niyet etmek, Hanefî mezhebine göre sünnet, diğer üç mezhebe göre farzdır. Hanefîler, abdest âyeti olarak bilinen âyette (Mâide, 5/6) emredilen fiiller arasında niyetin bulunmayışını delil olarak alırlar. Öte yandan abdest gibi namazın şartlarından olan 'necasetten taharet' ile 'setr-i avret'te niyetin zorunlu olmayışı ve abdestin bazı ibadetlere bir vesile olup kendi başına müstakil bir ibadet sayılmayışı da Hanefilere göre abdestte niyetin farz olmadığını gösterir (Kâsânî, Bedâî', I, 19-20; Merğînânî, el-Hidâye, I, 103-104; Aliyyü'l-kârî, Fethu Bâbi'l-'İnâye, I, 55-56).

Diğer mezhepler ise, Cenab-ı Hakk'ın "Hâlbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti." (Beyyine, 98/5) âyeti ile Hz. Peygamberin (s.a.s.) "Bütün ameller niyetlere bağlıdır…" (Buhârî, Bed'u'l-vahy, 1; Müslim, İmâre, 155) hadisinden hareketle her ibadette olduğu gibi abdestte de niyet etmenin farz olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, Muğnî'l-muhtâc, I, 86).