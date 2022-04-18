Ağızdan kan gelirse oruç bozulur mu? Diyanet fetvaları!

Dini konularda araştırma yapanlar Ağızdan kan gelirse oruç bozulur mu? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Ağızdan kan gelirse oruç bozulur mu? konusunda fetva yayınladı. Peki, Ağızdan kan gelirse oruç bozulur mu? İşte, detaylar

AĞIZDAN KAN GELİRSE ORUÇ BOZULUR MU?

Bu konuda Diyanet'in farklı bir fetvası vardır.

Diyanet fetvası:

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).