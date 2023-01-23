Ağız kuruluğu nedenleri kişiden kişiye değişebilir. Tükürük bezlerinin az çalışmasının yanı sıra diyabet ve bazı ilaçlar da ağız kuruluğuna neden olabilir. Ağız kuruluğu birçok kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir. Peki, Ağız kuruluğu nedir? Ağız kuruluğu belirtileri nelerdir? Ağız kuruluğu nasıl tedavi edilir? Ağız kuruluğu neden olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ağız kuruluğu birçok kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir ve ağız kuruluğu olarak başlayan ve akabinde halsizlik baş ağrısı gibi farklı semptomlarla kendini gösteren hastalıkların habercisi olabilmektedir. Peki, Ağız kuruluğu nedir? Ağız kuruluğu belirtileri nelerdir? Ağız kuruluğu nasıl tedavi edilir? Ağız kuruluğu neden olur? Detaylar haberimizde...

AĞIZ KURUMASI NEDİR?

Ağız kuruluğu sosyal olarak da kişiyi zorlayan, rahatsız hissettiren bir durumdur. Herkesin başına gelebilecek olan ağız kuruluğunu bazı kişiler kronik olarak yaşayabilir. Ağız kuruluğu denince akla hemen tükürük gelir. Bir vücut salgısı olan tükürük son derece önemlidir. Çünkü ağızdaki kötü bakterilerle, dişleriniz ve diş etlerinize zarar verebilecek mikroplarla savaşmak için tükürük üretilir ve bu salgı bir karşı koruma sağlar. Kronik ağız kuruluğu yeterli miktarda tükürük üretilmediğinde oluşur. Bu da bakteri kolonilerinin ve enfeksiyonların ağızda çoğalmasına neden olur ve ağız sağlığının korunamaması anlamına gelir.

AĞIZ KURULUĞU NEDEN OLUR?

Ağız kuruluğu genellikle yaşa bağlı, bazı ilaçların ve kanser tedavilerinin yan etkileri olarak gelişir. Ağız kuruluğu nedenleri arasında tükürük bezlerini etkileyen bazı durumlar da sayılabilir. Ağız kuruluğunun nedenleri şunlardır:

İleri yaş

Baz ilaçlar

Sigara ve tütün ürün kullanımı

Alkol tüketimi

Kemoterapi ve radyoterapi gibi kanser tedavileri

HIV gibi enfeksiyonla ve Sjögren Sendromu gibi otoimmun hastalıklar

Diyabet

Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar

Vücutta sıvı kaybı

Depresyon

Ameliyat

AĞIZ KURULUĞU BERİTİLERİ NELERDİR?

Uzun süre devam eden ağız kuruluğuna bazı belirtiler eşlik edebilir. Yaygın olarak görülen belirtiler şu şekildedir:

Sık sık susama

Kuru ve kırmızı dil

Dudak çatlakları

Aft şeklinde ağız yaraları

Ağızda yapışkanlık hissi

Boğaz kuruluğu ve ağrısı

Dilde karıncalanma hissi

Çiğneme, tat alma ve yutmada güçlük

Konuşma problemleri

Ses kısıklığı

Ağız kokusu

Tükürük bezlerinde büyüme

Diş çürüklerinde artış

AĞIZ KURULUĞU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ağız kuruluğu tedavi edilebilir. Ama öncelikle ağız kuruluğu nedenlerine göre tedavi şeklinin belirlenmesi gerekir. Ağız kuruluğunuzun nedeni kullandığınız ilaç veya ilaçlarsa doktorunuzun bu ilaçlarda veya dozlarında bir değişikliğe gidebilir. Otoimmun ve diğer hastalıklar nedeniyle gelişen ağız kuruluğunda ise hastalıkların tedavileriyle ilgili düzenleme yapılır.

Doktorunuz tükürük üretimini artıran ilaç önerisinde bulunabilir. Ağzınızı nemlendirecek bu ilaçlar jel, sprey, tablet ve pastil şeklinde olabilir. Her ilaç herkes için uygun değildir. Bu nedenle eczaneden kendi kararlarınız doğrultusunda ilaç almayın. Tükürük bezi tıkanıklıklarında genellikle minik cerrahi işlemler uygulanır.