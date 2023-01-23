Ağız kuruluğu nedir? Ağız kuruluğu belirtileri nelerdir? Ağız kuruluğu nasıl tedavi edilir?
Gündem Haberleri
Ağız kuruluğu nedenleri kişiden kişiye değişebilir. Tükürük bezlerinin az çalışmasının yanı sıra diyabet ve bazı ilaçlar da ağız kuruluğuna neden olabilir. Ağız kuruluğu birçok kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir. Peki, Ağız kuruluğu nedir? Ağız kuruluğu belirtileri nelerdir? Ağız kuruluğu nasıl tedavi edilir? Ağız kuruluğu neden olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Ağız kuruluğu birçok kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir ve ağız kuruluğu olarak başlayan ve akabinde halsizlik baş ağrısı gibi farklı semptomlarla kendini gösteren hastalıkların habercisi olabilmektedir. Peki, Ağız kuruluğu nedir? Ağız kuruluğu belirtileri nelerdir? Ağız kuruluğu nasıl tedavi edilir? Ağız kuruluğu neden olur? Detaylar haberimizde...
Ağız kuruluğu sosyal olarak da kişiyi zorlayan, rahatsız hissettiren bir durumdur. Herkesin başına gelebilecek olan ağız kuruluğunu bazı kişiler kronik olarak yaşayabilir. Ağız kuruluğu denince akla hemen tükürük gelir. Bir vücut salgısı olan tükürük son derece önemlidir. Çünkü ağızdaki kötü bakterilerle, dişleriniz ve diş etlerinize zarar verebilecek mikroplarla savaşmak için tükürük üretilir ve bu salgı bir karşı koruma sağlar. Kronik ağız kuruluğu yeterli miktarda tükürük üretilmediğinde oluşur. Bu da bakteri kolonilerinin ve enfeksiyonların ağızda çoğalmasına neden olur ve ağız sağlığının korunamaması anlamına gelir.
Ağız kuruluğu genellikle yaşa bağlı, bazı ilaçların ve kanser tedavilerinin yan etkileri olarak gelişir. Ağız kuruluğu nedenleri arasında tükürük bezlerini etkileyen bazı durumlar da sayılabilir. Ağız kuruluğunun nedenleri şunlardır:
- İleri yaş
- Baz ilaçlar
- Sigara ve tütün ürün kullanımı
- Alkol tüketimi
- Kemoterapi ve radyoterapi gibi kanser tedavileri
- HIV gibi enfeksiyonla ve Sjögren Sendromu gibi otoimmun hastalıklar
- Diyabet
- Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar
- Vücutta sıvı kaybı
- Depresyon
- Ameliyat
Uzun süre devam eden ağız kuruluğuna bazı belirtiler eşlik edebilir. Yaygın olarak görülen belirtiler şu şekildedir:
- Sık sık susama
- Kuru ve kırmızı dil
- Dudak çatlakları
- Aft şeklinde ağız yaraları
- Ağızda yapışkanlık hissi
- Boğaz kuruluğu ve ağrısı
- Dilde karıncalanma hissi
- Çiğneme, tat alma ve yutmada güçlük
- Konuşma problemleri
- Ses kısıklığı
- Ağız kokusu
- Tükürük bezlerinde büyüme
- Diş çürüklerinde artış
Ağız kuruluğu tedavi edilebilir. Ama öncelikle ağız kuruluğu nedenlerine göre tedavi şeklinin belirlenmesi gerekir. Ağız kuruluğunuzun nedeni kullandığınız ilaç veya ilaçlarsa doktorunuzun bu ilaçlarda veya dozlarında bir değişikliğe gidebilir. Otoimmun ve diğer hastalıklar nedeniyle gelişen ağız kuruluğunda ise hastalıkların tedavileriyle ilgili düzenleme yapılır.
Doktorunuz tükürük üretimini artıran ilaç önerisinde bulunabilir. Ağzınızı nemlendirecek bu ilaçlar jel, sprey, tablet ve pastil şeklinde olabilir. Her ilaç herkes için uygun değildir. Bu nedenle eczaneden kendi kararlarınız doğrultusunda ilaç almayın. Tükürük bezi tıkanıklıklarında genellikle minik cerrahi işlemler uygulanır.