Ağız kokusu neden olur, nasıl geçer? Ağız kokusuna ne iyi gelir?

Ağız kokusunu önlemek ve gidermek için düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanma, ağız gargarası kullanma ve düzenli diş hekimi ziyaretleri önemlidir. Ayrıca, ağız kokusuna neden olan yiyecek ve içeceklerin tüketimini azaltmak da faydalı olabilir. bazı ilaçların yan etkileri ve sağlık durumları gibi faktörler ağız kokusuna neden olabilir. Peki, ağız kokusu neden olur, nasıl geçer? Ağız kokusuna ne iyi gelir? Detaylar haberimizde...

AĞIZ KOKUSU NEDEN OLUR?

Bazı ilaçların yan etkileri ve sağlık durumları gibi faktörler ağız kokusuna neden olabilir.

Sigara içmek ve tütün ürünleri kullanmak, ağız kokusunu artırabilir.

Mide problemleri ağız kokusuna neden olabilir.

Ağız hijyeninin yetersiz olması, bakterilerin çoğalmasına ve ağız kokusuna sebep olabilir.

AĞIZ KOKUSU NASIL GEÇER?

Dişleri fırçalamak kadar diş ipi kullanmak ve dili temizlemek de ağız kokusunu önler. Düzenli bir şekilde ağız bakımı yapmanız durumunda ağız kokusundan kurtulabilirsiniz. Ağız kokusu genellikle ağız hijyenine dikkat edilerek ve düzenli diş bakımı yaparak önlenip kontrol altına alınabilir fakatkronik ağız kokusu problemi durumunda bir diş hekimi veya uzman doktora başvurmanız gerekmektedir.

AĞIZ KOKUSUNA NE İYİ GELİR?