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Ağır hasarlı bina Adıyaman'da kara yoluna yıkıldı

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Adıyaman'da yıkımına başlanılan ağır hasarlı binanın kara yoluna yıkılması trafik yoğunluğuna neden oldu. Yolun trafiğe kapatılmasıyla araçlar çevrede bulunan yollara yönlendirildi.

Yıkım çalışmasına başlanan ağır hasarlı bina karayoluna yıkıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da yıkımına başlanılan ağır hasarlı binanın kara yoluna yıkılması kentte trafik yoğunluğuna neden oldu.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da ağır hasar alan binalarla ilgili yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kentin en işlek yollarından biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ağır hasarlı bir bina yıkım çalışmaları esnasında kara yoluna devrildi. Trafik polis ekiplerince güvenlik tedbirleri çerçevesinde kara yolu trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılmasıyla araçlar çevrede bulunan yollara yönlendirildi. Durum üzerine çevrede bulunan kent merkezindeki yollarda da trafik yoğunluğu yaşandı. Binanın kara yoluna devrilmesinden dolayı refüjde bulunan demir korkuluklar zarar görürken, kara yolundaki enkazın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalara başlanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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