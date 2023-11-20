Masterchef haftanın ilk oyununda Kaptan Alican ve kaptan Batuhan, All Star kaptanlık düellosuna çıktı. Soru cevap düellosu yaşandı. Peki, Agar agar nereden elde edilir? (MasterChef Kaptanlık Düellesou soruları)

MASTERCHEF 20 Kasım MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi Takım kaptanı Alican oldu. Kırmızı takım kaptanı da Batuhan oldu.

Mavi Takım: Sergen, Cemre, Hasan, Barbaros, Dilara

Kırmızı Takım: Tahsin, Tolga, Esra, Eren, Kıvanç

AGAR AGAR NEREDEN ELDE EDİLİR?