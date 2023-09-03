Kastamonu'nun Taşköprü ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki orman içerisinde bulunan ve adeta havuzu andıran gölet ile şelale ziyaretçilerini bekliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yıllardır doğal güzelliğini koruyan gölet ve şelaleyi herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Ağaçlar arasındaki saklı havuz keşfedilmeyi bekliyor

Görenler mest oluyor: Doğal güzelliği ile büyüleyen gölet ve şelale ziyaretçilerini bekliyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki orman içerisinde bulunan ve adeta havuzu andıran gölet ile şelale keşfedilmeyi bekliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yıllardır doğal güzelliğini koruyan gölet ve şelaleyi herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Şehirören köyü Türkmenler Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yer alan gölet ve şelale görenleri mest ediyor. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Türkmenler Mahallesi'nden yaklaşık yarım saat yürüyüşle ulaşılabilen gölet adeta bir havuzu andırıyor. Ağaçların çevrelediği gölet ve şelale, keşfedilmeyi bekliyor. Bölgede yaşayan vatandaşların sık sık ziyaret ettiği gölet ve şelale, seyrine doyumsuz manzara sunuyor. Sık sık gölette yüzen vatandaşlar, doğa tutkunlarının gölet ile şelaleyi ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

"Biz burada hep yüzeriz"

Türkmenler Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Erdoğan Kaya, küçüklüğünden beri gölette yüzdüklerini belirterek, Burası bölgemizde Kocagöl olarak geçiyor. Göletimiz gerçekten büyük. Arkasında da bir şelalemiz var. Kuraklık sebebiyle su istediğimiz gibi akmasa da eski özelliğini koruyor. Böyle bir havuzu hiçbir yerde görmedim. Sitelerdeki havuzlardan bile büyük bir havuz diyebiliriz. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Şu anda ormanın içerisinden yürüyerek ulaşabiliyoruz. Ama yol yapacağız. Biz burada hep yüzeriz. Yeğenlerimle geçen gün gelip yüzdük. Şimdi yine yüzerdik ama havanın serinlemesi sebebiyle yüzemedik" dedi.

"Adeta bir havuz"

Göleti ve şelaleyi ziyaret eden Enes Bilgin ise herkesin bölgeyi ziyaret etmesi gerektiğini belirterek, "2 sene önce ilçeye taşındık. Böyle bir yer olduğunu öğrendik, görmek için geldik. Doğanın, ormanının içerisinde bir göl karşıladı bizi. Çok güzel, herkesi bekleriz. Adeta bir havuz. Zaten yüzülüyormuş. Köylüler burada yüzdüklerini söylüyorlar. Çok güzel bir yer" diye konuştu